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В Пролетарске выросло число пострадавших пожарных при тушении складов после атаки ВСУ

ТАСС: число пострадавших пожарных после атаки ВСУ в Пролетарске выросло до 47

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Число пострадавших в Пролетарске Ростовской области, где после атаки беспилотников ВСУ загорелось дизельное топливо на промышленных складах, выросло до 47 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

Источник агентства сообщил, что 15 из пострадавших госпитализированы. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Сообщалось, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Губернатор региона Василий Голубев сначала заявил, что в ходе тушения пожара на складе дизельного топлива в городе Пролетарске Ростовской области пострадали 18 спасателей, пять из них тогда попали в реанимации. Позднее число пострадавших пожарных стало расти.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее в Ставрополе начался пожар на сахарном заводе.

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