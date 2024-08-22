Из школы в Ленобласти уволили учительницу, собиравшуюся зачать ребенка от своего ученика

Учительницу математики, которую подозревают в домогательствах в отношении 17-летнего бывшего ученика, уволили из школы в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

По словам самой женщины, из образовательного учреждения она ушла не по собственному желанию, а была уволена «по статье». При этом руководство школы не пыталось выставить ее душевнобольной, утверждает педагог.

14 августа стало известно, что следователи начали процессуальную проверку из-за скандала, вызванного странным предложением учителя бывшему несовершеннолетнему ученику — помочь ей зачать ребенка.

Напомним, родители юноши обратились в полицию после того, как 45-летняя учительница проявила нездоровый интерес к ученику и стала преследовать его. Женщина якобы распускала слухи о беременности от школьника, когда тот еще учился в 9-м классе. Когда подросток из-за этого перешел учиться в другое учреждение, педагог начала писать ему в соцсетях.

В июне текущего года она поздравила юношу с окончанием школы и заявила, что хочет родить от него ребенка. Педагог попросила его стать донором биологического материала, чтобы зачать потомство от несовершеннолетнего. Подросток заблокировал женщину в соцсетях, однако та стала создавать фейковые страницы и приглашать его на встречи от лица якобы других девушек. Когда он перестал отвечать учительнице, она начала писать его родителям, поздравляя их с «нелепыми праздниками» и высылая свои дипломы.

Позднее стало известно о письме, в котором педагог рассказала школьнику о своей неопытности в отношениях с противоположным полом и призвала его сдать биоматериал для зачатия, приложив к письму договор донорства. Нежелание завести потомство от кого-то другого она объяснила отсутствием любви и страхом венерических заболеваний. Женщин также говорила, что хочет иметь ребенка именно от него, так как он являлся ее «любимым учеником». При этом учительница заверила несовершеннолетнего, что не сделает ему ничего плохого и не претендует на его сердце.

Ранее в США учительница пригласила 11-летнего школьника к себе домой и изнасиловала.