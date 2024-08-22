ФСБ сообщила о задержании в Крыму агентов ГУР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что задержала в Крыму троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В результате проведенных мероприятий в Севастополе задержан агент главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ), гражданин России 1965 года рождения. Мужчина, как утверждается, прошел в соседнем государстве минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

По данным ЦОС ФСБ, россиянин изготовил самодельное взрывное устройство, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. При задержании злоумышленника в его машине нашли взрывное устройство.

Также силовики задержали ранее судимого гражданина Молдавии 1992 года рождения, который спрятал в тайнике бомбу для подрыва насосной станции в Керчи, и завербованного ГУР МОУ жителя Севастополя, россиянина 1973 года рождения. Последний предоставлял Киеву данные о местонахождении военных объектов на территории Крыма, адреса проживания высокопоставленных российских военных и используемых ими транспортных средствах.

Сообщается, что все задержанные фигуранты дали признательные показания. Следствие продолжается, уточнили в ЦОС ФСБ.

Ранее сотрудника научной организации задержали в Москве за работу на спецслужбы Украины.