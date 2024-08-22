Пропавшая на Маврикии российская туристка найдена убитой

На Маврикии обнаружили убитой российскую туристку, которая пропала после встречи с другом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 29-летняя Залия Шамигулова найдена мертвой в городе Вакоа-Феникс, ее закопали в районе Ля-Мари. При этом на ее теле обнаружили множество ножевых ранений. За день до этого родственникам женщины пришли сообщения, что она якобы сама решила пропасть и искать ее не нужно.

Подозреваемого в убийстве россиянки задержали. Сообщается, что он дал признательные показания.

Убитая является уроженкой Башкирии. Она преподавала в вузе и удаленно работала карьерным консультантом. Россиянка прилетела на курорт с подругой в июне, а к сентябрю рассчитывала вернуться домой.

Залия перед пропажей сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип. Женщина села к нему в машину и больше не выходила на связь.

Ранее в Перу украинца заподозрили в убийстве и расчленении россиянки.