Житель Суджи рассказал, как покинул город с матерью в день вторжения ВСУ

В первый день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жители приграничного города Суджа пережили мощнейший за все время с начала специальной военной операции (СВО) обстрел. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал местный житель Сергей.

По его словам, 6 августа — в день, когда ВСУ вторглись в российский регион, обстрелы не прекращались и в течение дня только усиливались.

Сергей рассказал, что недалеко от его дома разорвался снаряд, который повредил обшивку. Днем 6 августа мужчине позвонила родственница из Москвы и призвала их немедленно уезжать, сообщив, что к границе прибыли танки.

«Тут мать нервничать начала. Мы решили отъехать, переждать. Я по пути еще за родственниками заехал. Отъехали [недалеко], ждем-ждем, а оно все хуже», — поделился россиянин.

Сергей с семьей переночевал у родственников в Курске, на утро возвращаться было некуда. Мужчине с матерью пришлось остаться в пункте временного размещения.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Суджи рассказал о расстреле его беременной жены солдатом ВСУ.