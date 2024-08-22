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На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за ливня

МЧС: сильный дождь и подъем уровня рек ожидаются на Сахалине 22–23 августа

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Сильный дождь и подъем уровня рек ожидаются вечером 22 августа и ночью 23 августа на территории восьми муниципалитетов Сахалина. Об этом журналистам сообщил региональный главк МЧС России, передает ТАСС.

Уточняется, что экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию уже направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры.

«Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — добавили в ведомстве.

20 августа в Чугуевском округе Приморья из-за ливней частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка.

До этого появилось видео, как в Приморье автомобили жителей ушли под воду после суперливня. Telegram-канал Amur Mash отмечал: «Приморье уходит под воду. Дороги между поселками превратились в реки из-за ливня. Трасса между Новым и Вольно-Надежденским уже все — сплошной поток».

Ранее в Санкт-Петербурге в результате сильных ливней затопило автобусы с пассажирами внутри.

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