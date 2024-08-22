Синоптики рассказали, затронет ли тайфун Shanshan Приморье

На следующей неделе новый тайфун Shanshan может обрушиться на Японию, однако на погоду в Приморье он, по предварительным данным, серьезного влияния не окажет. Об этом сообщает Примгидромет.

По информации синоптиков, минувшей ночью в приэкваториальной зоне образовался новый тропический шторм под номером 10, получивший имя Shanshan. Он медленно движется на запад-северо-запад. Давление в центре шторма составляет 1002 гПа, а максимальная скорость ветра достигает 19-20 м/с.

«К выходным Shanshan разовьется до тайфуна и ориентировочно 27 августа обрушится на Японию, а 28 августа выйдет в Японское море. Здесь он развернется на северо-восток и двинется в сторону острова Хоккайдо. По предварительным расчетам, выхода тайфуна непосредственно на Приморский край и значительного влияния на погодные условия не ожидается», — говорится в сообщении.

Синоптики подчеркивают, что траектория движения тайфуна может измениться, и данные о нем будут уточняться.

15 августа в Японии из-за тайфуна собирались отменять сотни авиарейсов. Речь шла о тайфуне под названием «Ампил». Авиакомпания Japan Airlines (JAL) заявила о вынужденной отмене 191 рейса. Крупнейший внутренний авиаперевозчик All Nippon Airways (ANA) отменил не менее 280 авиарейсов.

Группа железнодорожных компаний Japan Railways (JR) не исключила временного прекращения движения высокоскоростных поездов «синкансэн» на ряде линий, которые расположены на востоке и северо-востоке Японии.

Ранее сообщалось, что столице Филиппин угрожает разлив нефти после крушения танкера.