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Экс-начальник Минобороны признал вину в деле о превышении полномочий

РИА Новости: экс-глава департамента МО по госзаказу Гуков признал вину

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Anelo/Shutterstock

Бывший начальник отдела департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны Владислав Гуков признал вину по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Гуков признался, что с декабря 2012 по февраль 2017 года необоснованно включал в стоимость контракта на закупку оборудования для радиолокационных станций расходы на программное обеспечение, которое фактически было бесплатным.

Средства за это программное обеспечение были перечислены на счет одного из радиотехнических институтов. Конкретный ущерб, причиненный государству, не уточняется.

Пресненский суд Москвы учел приговор Веневского райсуда Тульской области по делу о взятке. В результате Владислав Гуков был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать государственные должности, связанные с организацией и управлением, на срок шесть лет. Гукова также лишили звания государственного советника Российской Федерации 2 класса и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

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