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На юге Польши прошел сильнейший ливень

Сильный ливень затопил ряд городов в южной части Польши

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В южной части Польши прошли сильный ливень и бури, причинившие ущерб ряду городов. Об этом сообщает польская газета Wiadomości.

Вечером 21 августа по югу страны прошла штормовая волна, принесшая сильные дожди и ураганный ветер. В городе Замостье выпало более 100 мм осадков, что привело к многочисленным подтоплениям. Со стихией столкнулись и другие города. В частности, в Закопане затоплены улицы.

По прогнозам синоптиков, 22 августа грозы и дожди произойдут на востоке Польши и на балтийском побережье страны.

До этого в 33 районах Башкирии из-за дождей ввели режим ЧС. Ливни вызвали неурожай на площади 120 тысяч гектаров. По предварительным подсчетам, ущерб превысит 1 миллиард рублей.

7 августа в Москве из-за ливня ушел под воду автобус с людьми.

Ранее в российском регионе перенесли начало учебного года из-за паводков и ливней.

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