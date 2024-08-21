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В Москве врачи пять часов удаляли пациентке опухоль весом 30 кг

SHOT: в Москве хирурги спасли пациентку с 30-килограммовой опухолью

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Freepik

Хирурги-онкологи Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Блохина провели уникальную операцию пациентке с огромной опухолью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Неизлечимое генетическое заболевание — нейрофиброматоз было диагностировано у 40-летней жительницы Ярославля еще в детстве. Патология провоцирует развитие в организме человека множественных опухолевых образований, чаще всего они носят доброкачественный характер, но из-за своего размера или локализации могут нарушать функции других органов.

С самого раннего возраста женщине приходилось скрывать все время увеличивающиеся наросты. Из-за этого она часто сталкивалась с брезгливостью со стороны окружающих. За последние несколько лет одна из крупных опухолей разрослась на заднюю поверхность бедра, голени и ягодиц.

Женщина обратилась к московским хирургам. Онкологи решились провести сложнейшую операцию по уникальной методике. Хирургическое вмешательство длилось пять часов, врачи удалили опухоль весом 30 кг. Пациентку ждет курс реабилитационного лечения.

Ранее сургутские онкологи спасли мужчину с опухолью, которая сдавливала органы.

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