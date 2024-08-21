В российском регионе ввели выплаты за последствия от атак беспилотников

В Ярославской области ввели выплаты жителям, имущество которых пострадало или уничтожено в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он отметил, что во время отражения атак дронов есть риск получения ущерба.

«Чтобы защитить жителей региона от возможных последствий, ввели в Ярославской области дополнительные единовременные выплаты за счет средств резервного фонда правительства», — написал чиновник.

По его словам, сумма зависит от причиненного ущерба. Частично утратившим имущество первой необходимости направят 50 тыс. рублей, жители, полностью утратившие имущество первой необходимости, получат 100 тыс. рублей. За повреждение транспортного средства после технической экспертизы выплата составит до 300 тыс. рублей, заявил Евраев.

Как подчеркнул губернатор, мера поддержки распространяется на случаи, возникшие с 13 июня 2024 года. Вместе с тем он отметил, что

у жителей области нет поводов для беспокойства, мера носит превентивный характер.

«В условиях агрессивных атак со стороны противника мы должны действовать на опережение и заранее быть готовыми к подобным последствиям», — добавил чиновник.

21 августа сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в районе заполярного поселка Высокий Мурманской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.