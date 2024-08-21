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На Украине заявили, что у ВСУ назревает кризис возле Угледара и Купянска

Экс-полковник СБУ Стариков: у ВСУ назревает кризис возле Угледара и Купянска

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Тактический кризис назревает у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском (подконтрольная Киеву часть ДНР) и Купянском (Харьковская область) направлениях. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на его YouTube-канале.

«На Южно-Донецком направлении (у ВСУ. — «Газета.Ru») назревает тактический кризис — возле Угледара, только севернее», — отметил полковник.

Стариков добавил, что серьезные проблемы происходят у ВСУ и на южном фланге Купянско-Лиманского направления, поскольку Вооруженным силам (ВС) РФ осталось до Оскола «некоторое время». Полковник СБУ выразил опасения, что российская армия может прибегнуть к тактике «заходят, разрезают, окружают».

Среди прочего полковник СБУ в отставке заявил, что тактический кризис уже наблюдается для украинских войск на Покровском и Торецком направлениях. Подобная ситуация приведет к выходу российских сил к административным границам Днепропетровской области.

До этого сообщалось, что Россия создала эффективную тактику при наступлении на Торецк. Под прикрытием авиации бойцы российской армии ведут наступление малыми штурмовыми отрядами, западные источники называют ситуацию в городе «полным крахом» для ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали об обрушении обороны ВСУ в ДНР.

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