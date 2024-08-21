Массажист растлил 17-летнюю выпускницу школы на сеансе в салоне

В Москве посещение массажа 17-летней девушкой закончилось обращением ее семьи в правоохранительные органы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, выпускница одной из московских школ жаловалась на боли в спине. Девушка прошла медобследование, которое не выявило серьезных проблем, тогда, по совету подруги, она пошла на массаж в салон на Березовой Аллее. Сеанс классического массажа проводил 37-летний специалист.

После его окончания девушка сообщила сотрудникам салона, а затем и родным, что мужчина надругался над ней. Родители несовершеннолетней написали заявление в полицию. По данным СМИ, правоохранители уже собрали достаточно доказательств, которые указывают на вину подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности подростка.

До этого в Петербурге мать 16-летней школьницы заявила о домогательствах остеопата в отношении ее дочери.