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Массажист растлил 17-летнюю выпускницу школы на сеансе в салоне

Mk.ru: массажист растлил 17-летнюю москвичку на сеансе в салоне

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Depositphotos

В Москве посещение массажа 17-летней девушкой закончилось обращением ее семьи в правоохранительные органы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, выпускница одной из московских школ жаловалась на боли в спине. Девушка прошла медобследование, которое не выявило серьезных проблем, тогда, по совету подруги, она пошла на массаж в салон на Березовой Аллее. Сеанс классического массажа проводил 37-летний специалист.

После его окончания девушка сообщила сотрудникам салона, а затем и родным, что мужчина надругался над ней. Родители несовершеннолетней написали заявление в полицию. По данным СМИ, правоохранители уже собрали достаточно доказательств, которые указывают на вину подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности подростка.

До этого в Петербурге мать 16-летней школьницы заявила о домогательствах остеопата в отношении ее дочери.

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