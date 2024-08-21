В Росавиации назвали причину ограничения работы аэропортов в российском регионе

Работа аэропортов Мурманск и Хибины в Мурманской области была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал представитель агентства.

Аэропорты прекратили прием и выпуск самолетов с 15:46. Причиной, по информации СМИ, стало наличие ограничений на использование воздушного пространства радиусом 100 км.

До этого ограничения на полеты вводили московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Решение было принято из-за масштабной ночной атаки беспилотников ВСУ. Силами ПВО было уничтожено около 10 дронов. В результате произошедшего никто не пострадал, обломки не нанесли повреждений.

Ранее Минтранс поддержал идею запрета полетов для авиадебоширов.