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Стало известно, сколько россиян подали заявку на льготную рабочую визу Венгрии

Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян

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Shutterstock

Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян, на данный момент одобрив лишь пять из них. Об этом следует из письма Будапешта, направленного Еврокомиссии.

В среду направило Еврокомиссии ответное письмо с пояснениями по поводу включения граждан России и Белоруссии в программу «Национальной карты» — льготной двухлетней рабочей визы.

Помимо 27 заявок от россиян, шесть заявок Венгрия получила от граждан Белоруссии.

«В правительстве сообщили, что после расширения программы в июле заявления подали всего 33 человека, из них разрешение пока получили только семь», — говорится в письме.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощенное получение рабочих виз россиянами и белорусами по программе «Национальная карта» не угрожает безопасности Шенгена.

Все заявления об обратном, которые делали его коллеги из Северной Европы и Балтии, являются чистой ложью. Сийярто уточнил, что другие политики в Европе «ослеплены провоенностью».

Ранее в Европе осудили решение Венгрии по визам для россиян.

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