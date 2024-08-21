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Третьяковка попросила суд передать государству 109 предметов искусства

Третьяковская галерея попросила суд передать государству 109 предметов искусства

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Евгений Биятов/РИА Новости

Государственная Третьяковская галерея обратилась в суд с просьбой признать 109 предметов искусства бесхозяйными и обратить их в доход государства. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Замоскворецком районном суде Москвы.

По данным агентства, Третьяковская галерея попросила признать бесхозяйными и передать в собственность РФ живописные и графические произведения. Еще в списке находятся также скульптуры и медали.

Сообщается, что среди предметов искусства — картины художников Мануила Аладжалова, Зинаиды Баженовой, Алексея Боголюбова. Кроме того, в перечне значатся произведения Константина Высотского, Джакуля Кожахметова, Алексея Писемского.

Судебное заседание состоится 9 сентября 2024 года.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы признал бесхозными 72 живописных произведения, а также 19 графических произведений и три предмета скульптуры, которые находились на хранении в Государственной Третьяковской галерее.

Ранее в Третьяковке выставили более 280 работ художников Серебряного века.

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