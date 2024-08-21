Мужчина избил змею ершиком за то, что она заползла к нему в унитаз и укусила

В Таиланде змея напала на мужчину, когда он находился в туалете. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина сел, но в какой-то момент почувствовал боль. Выяснилось, что он не заметил, как змея заползла в туалет и спряталась там. В результате крупный питон укусил жителя Таиланда.

«Мне было очень больно, так что я опустил руки в туалет, чтобы понять, что происходит. Я был шокирован тем, что схватил змею», – поделился пострадавший.

После этого владелец квартиры схватился за ершик и нанес несколько ударов питону, который позже ослабил хватку и упал на пол.

Сам мужчина быстро отправился в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Врачи заявили, что змея не нанесла существенных травм и на восстановление понадобится пара недель.

«Мне повезло, что змея была не ядовитой», – сообщил мужчина.

По словам самого пострадавшего, после этого он стал тщательно проверять туалет прежде, чем воспользоваться им.

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