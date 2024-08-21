Угроза атаки дрона объявлена в Мурманской области

На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Все необходимые меры по повышению безопасности приняты», — отметил он.

Глава региона обратился к жителям региона быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных предметах.

До этого стало известно, что Мурманск и Апатиты не принимают самолеты из-за ограничения воздушного пространства, передал ТАСС.

В начале июня власти призвали население Белгородской области использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона Вячеслав Гладков предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.