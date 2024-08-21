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В московском Чертаново загорелась квартира

SHOT: взрыв и пожар в жилом доме произошел в московском Чертаново

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что оборвалась связь с одним из пожарных, вошедших в горящую квартиру. Сейчас его ищут.

Оглушительный хлопок произошел в жилой многоэтажке на улице Газопровод. По последним данным, горит квартира на девятом этаже.

Пожарные успели спасти одну женщину.

До этого в Карелии сгорели два жилых дома из-за аварийного моста, по которому не смогла проехать пожарная машина. Погорельцы вместе с соседями пытались потушить его своими силами, но спасти строение не смогли.

18 августа в ростовском Пролетарске из-за атаки дронов ВСУ загорелись резервуары с дизтопливом. Падение обломков на территории промскладов привело к возгоранию топлива. Всего пострадали около 50 человек.

Ранее в метро Москвы произошел пожар.

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