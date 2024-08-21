Родителям рассказали, как выбрать ребенку школьную обувь

Правильный выбор обуви крайне важен для здоровья школьника, поскольку в ней ребенок проводит много часов в день. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнила заместитель главного врача Химкинской больницы по детству Нарине Сугян. Она отметила, что школьные ботинки нужно приобретать с запасом в 1-1,5 см, поскольку нога растет. Точно по размеру должны быть только кроссовки для физкультуры.

«Обувь должна быть сделана из качественного дышащего материала. Подойдет перфорированная кожа или современные материалы с сеточкой. Во-вторых, запятник должен хорошо фиксировать голеностоп, а высоту самой обуви лучше выбрать среднюю: в низких нога будет «гулять», а высокие, например «берцы», нефизиологичны для детей», — сказала Сугян.

Носок, по ее словам, должен быть достаточно широким, чтобы не нарушалось кровообращение. Также она посоветовала приобретать обувь с каблуком высотой от двух до четырех сантиметров. Плоская подошва вредна, как и высокие каблуки, подчеркнула специалист.

Врач-ортопед, травматолог Нисо Одинаева до этого рассказала, как выбрать рюкзак для первоклассника. По ее словам, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития.

Эксперт также отметила, что вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят рюкзаки с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребенка.

Ранее родителям рассказали, каких врачей стоит пройти ребенку перед школой.