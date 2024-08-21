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Аэропорты Мурманска и Апатит приостановили прием самолетов

В аэропортах Мурманска и Апатит введено ограничение воздушного пространства

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freepik.com

Аэропорты Мурманск и Апатиты перестали принимать и выпускать самолеты, введено ограничение воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к аэропортам.

Уточняется, что с 15:46 мск аэропорты Мурманск и Апатиты прекратили прием и выпуск самолетов по причине наличия ограничений на использование воздушного пространства радиусом 100 км.

Подробности не приводятся.

В ночь на 21 августа московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на полеты из-за масштабной ночной атаки беспилотников ВСУ. Силами ПВО было уничтожено около 10 дронов. В результате произошедшего никто не пострадал, обломки не нанесли повреждений.

До этого корпорация Boeing прекратила тестовые полеты авиалайнеров серии 777X после обнаружения поломки одной из деталей.

Ранее появились кадры жесткой посадки самолета в Адлере.

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