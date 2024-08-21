Молодая пара, пропавшая в горах на Алтае, нашлась после четырех суток поисков

На Алтае нашлись юноша и девушка, которых четыре дня искали в горах. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаул №1».

По информации Telegram-канала, девушка смогла дозвониться до родителей и назвать им местоположение, где они находятся. За парой отправили вертолет. Их искали более четырех суток.

Инцидент произошел, когда юноша 2004 года рождения и девушка 2005 года рождения решили совершить восхождение на гору Синюху. Последний раз на связь с родными пара выходила 17 августа, с тех пор их местоположение было неизвестно. Родственники обратились за помощью к спасателям и правоохранительным органам. Поиски пропавших начались 18 августа, а 19 августа они продолжились с привлечением волонтеров. С 20 августа пару искали 25 сотрудников различных ведомств и организаций, а также добровольцы.

Ранее в Охотском море на катамаране пропали подросток и двое взрослых.