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Россиянка вступила в террористическую организацию и получила 11 лет колонии

В Брянске срок 11 лет получила участница террористической организации

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Depositphotos

Суд Брянска вынес приговор жительнице Брянской области, которую обвиняли в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, россиянка вступила в легион «Свобода России» (организация запрещена в России) в 2023 году. Женщина отправляла украинскому объединению данные, которые сторона могла использовать против безопасности РФ. Информация о деталях отсутствует.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Суд признал россиянку виновной и приговорил к 11 годам лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима.

До этого участником подобного процесса стал москвич, которого также подозревают в участии в деятельности легиона «Свобода России». О деталях дела не сообщается, но известно, что на данный момент он находится под арестом. Там он будет находиться до 21 сентября.

Ранее члена «Свободы России» из Новосибирской области осудили на 20 лет за госизмену.

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