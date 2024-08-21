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Челябинка проникала в дома пенсионеров под видом соцработницы и обворовывала их

В Челябинске воровка проникала в дома пенсионеров под видом соцработницы

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Pixabay

В Челябинске 22-летняя женщина под видом соцработницы проникала в дома пожилых людей и похищала деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, злоумышленница орудовала в Ленинском районе. Она ходила по квартирам и представлялась пожилым людям сотрудницей социальной службы.

Так она предложила 82-летней пенсионерке помочь с уборкой дома, и та пустила незнакомку в квартиру. Там злоумышленница в ходе беседы убедила челябинку, что сейчас якобы проходит денежная реформа и для замены старых банкнот на новые ей нужно переписать их номера.

Пожилая женщина дала незнакомке 60 тысяч рублей наличными, та якобы переписала их номера и вернула обратно пенсионерке. Спустя время челябинка поняла, что вместо денег ей отдали билеты «банка приколов». Она обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в краже задержали представительницу кочевого народа. Полицейские предварительно установили ее причастность к трем аналогичным преступлениям. Общую сумму ущерба оценили в 450 тысяч рублей.

Ранее москвичка купила у незнакомца-мошенника «клад» и лишилась 170 тысяч рублей.

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