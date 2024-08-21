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Почтовую открытку доставили по адресу с опозданием на 121 год

UPI: в Уэльсе почтовая открытка пришла по адресу спустя 121 год

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В Уэльсе почтовую открытку доставили по адресу спустя 121 год после отправления, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, банк в Суонси получил1 почту, в которой была открытка. Она была адресована женщине по имени Лидия Дэвис, правда, такая сотрудница в фирме на работает. Оказалось, что послание было отправлено 121 год назад, когда на месте офиса были еще жилые помещения.

«Это дико, на самом деле. Немного жутковато», — поделились своими эмоциями работники.

Большую часть, написанную на открытке, уже невозможно прочитать — за век чернила стерлись. Представители почты сообщили, что их удивил этот инцидент, и сейчас они пытаются выяснить, как это стало возможно.

«Вероятно, эта открытка была возвращена в нашу систему, а не потерялась на почте более века назад. Когда это происходит, мы обязаны провести повторную доставку по адресу», — говорится в заявлении.

Ранее в Японии мужчина украл из почтовых ящиков более 1000 открыток, чтобы «отвлечься от одиночества».

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