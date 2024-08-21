В Армении выявили 58 случаев заражения опасным заболеванием

Представитель Минздрава Армении, глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян во время пресс-конференции заявил, что в республике выявили 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает ТАСС.

«Все случаи заражения зафиксированы в Арагацотнской области. Состояние четверых больных тяжелое, остальных — средней тяжести», — поделился Атоян.

Он уточнил, что в стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

17 августа замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Сергей Чахмахчян сообщал, что в Армении 20 человек заразились лихорадкой Западного Нила, один из них не выжил.

По словам эксперта, об этой болезни известно давно, однако в Армении она не была до сих пор распространена.

Ранее врач рассказала, как распознать заражение лихорадкой Западного Нила.