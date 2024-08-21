Украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина»

Полиция Украины задержала настоятеля храма Винницкой епархии УПЦ, который, как утверждают силовики, занимался «пророссийской пропагандой» и «восхвалял (президента России Владимира) Путина». Информация об этом появилась в Telegram-канале украинской полиции.

По версии следствия, священник якобы поддерживал проведение специальной военной операции (СВО) и ожидал прихода в регион российских войск, а также распространял среди прихожан «российские нарративы» и восхвалял руководителей РФ, включая Путина.

На мужчину завели уголовное дело по статье об «оправдании вооруженной агрессии России» и заключили его под домашний арест.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью (РПЦ), а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Православная церковь на Украине представлена УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, и ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической.

Ранее в ООН отреагировали на запрет УПЦ на Украине.