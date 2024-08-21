Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Станция метро «Саларьево» открыта для входа и выхода пассажиров

Станция метро «Саларьево» в Москве возобновила работу в обычном режиме

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Станция метро «Саларьево» московского метрополитена возобновила работу в обычном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

«Станция «Саларьево» работает для входа и выхода пассажиров. Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении департамента.

До этого столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщал, что станцию метро «Саларьево» в Москве временно закрыли для входа и выхода пассажиров. Поезда проезжали ее без остановки.

Также ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в трансформаторной подстанции на станции «Саларьево» произошел пожар. По словам источника агентства, здесь загорелся силовой кабель. Всех людей со станции уже эвакуировали, уточнил он.

Ранее в метро Москвы вандал разбил несколько камер наблюдения в поезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами