Станция метро «Саларьево» открыта для входа и выхода пассажиров

Станция метро «Саларьево» московского метрополитена возобновила работу в обычном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

«Станция «Саларьево» работает для входа и выхода пассажиров. Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении департамента.

До этого столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщал, что станцию метро «Саларьево» в Москве временно закрыли для входа и выхода пассажиров. Поезда проезжали ее без остановки.

Также ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в трансформаторной подстанции на станции «Саларьево» произошел пожар. По словам источника агентства, здесь загорелся силовой кабель. Всех людей со станции уже эвакуировали, уточнил он.

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