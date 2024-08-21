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Россиянка приехала на курорт Маврикия, встретилась с другом и пропала

На Маврикии ищут туристку из РФ, пропавшую после встречи с местным мужчиной

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Российская туристка пропала во время отдыха на Маврикии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На курорте 29-летняя путешественница была с подругой, но в день пропажи она решила пройтись без соотечественницы.

«Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип», – сообщается в публикации.

На кадрах заметно, как туристка садится в машину к мужчине, после чего на связь она не выходила.

Подруга обратилась в посольство и полицию. Выяснилось, что женщина уехала с полицейским, который, по его словам, привез пассажирку в Кюрпип и оставил там.

Семья полагает, что их родственницу удерживают и полиция не прикладывает достаточно усилий, чтобы ее найти. Известно, что туристка планировала вернуться в Россию в сентябре.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников, правоохранители Маврикия не говорят о ходе следствия. Местные жительницы, с которыми подружилась пропавшая, «ведут себя подозрительно».

Ранее в Турции пропала замдиректора московской школы-интерната.

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