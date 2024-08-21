Вирусологи объяснили, нужно ли готовиться россиянам к пандемии обезьяньей оспы

Случаи заболевания оспой обезьян раньше фиксировали только в Африке, однако сегодня она перешагнула континент и регистрируется уже в 40 странах, рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. Однако пандемия обезьяньей оспы вряд ли случится, так как, в отличие от ковида, она распространяется медленно и только при непосредственном контакте, объяснила она Общественной Службе Новостей.

Врач напомнила, что в России обнаружили лишь троих заболевших. При этом в стране действуют строгие меры по профилактике, диагностике и лечению оспы.

«В нашей стране мы можем очень легко обнаружить эту инфекцию. Существует ПЦР-тестирование, точно такое же, как и при ковиде. У нас зарегистрировано два набора реагентов для выявления этого вируса. В России Роспотребнадзором налажена и отработана система защиты, так что сегодня все под контролем», — объяснила Малинникова.

Для передачи вируса должен быть непосредственный близкий контакт. В России же на этот случай есть медикаментозные средства как для профилактики, так и для терапии заболевания. Применяются три вакцины для предотвращения заражения натуральной оспой.

«Все они отечественного производства, поэтому нам не надо беспокоиться – их не надо будет нигде специально закупать», — заключила вирусолог.

Оспа обезьян – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Оно может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы, количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели и достигло 14 тысяч.

Ранее в Центре имени Гамалеи оценили эффективность вакцины от оспы обезьян.