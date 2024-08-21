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Метеорологи: последние дни августа в Москве будут самыми жаркими за все лето

Метеоролог Позднякова пообещала москвичам 30-градусную жару в конце лета

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В последние дни августа москвичей ожидает возвращение жаркой погоды, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Тема заморозков пока даже не обсуждается, рассказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Не исключено, что у нас последние дни августа будут самыми жаркими за это лето. Многие модели долгосрочных прогнозов показывают, что именно последняя пятидневка месяца будет с наиболее высокой температурой воздуха», — предупредила синоптик.

В столице в последние дни месяца будет солнечно, а воздух прогреется до +30 градусов, пообещала метеоролог.

Предстоящие выходные также будут теплыми — температура воздуха прогреется до 26-28 градусов выше нуля, могут пройти кратковременные дожди.

В Гидрометцентре до этого рассказали, что в столичном регионе прогнозируется повышение температур воздуха в диапазоне +26-31°С уже в понедельник на следующей неделе, температура воды к выходным повысится до +21°С.

Ранее был назван срок рассмотрения законопроекта об отмены наказаний за опоздания в непогоду.

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