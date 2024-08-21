Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, можно ли есть грибы каждый день

Врач Тананакина: ежедневное употребление грибов может привести к проблемам с ЖКТ

close
100%
Depositphotos

Несмотря на то что грибы содержат большое количество полезных микроэлементов, ежедневное их употребление может привести к нарушению работы пищеварительной системы. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Относительно безопасной порцией грибов будет порция весом 150-200 г с частотой употребления не чаще 1 раза в неделю», — сказала специалист.

Она также напомнила, что приготовление грибов в неподходящих условиях может привести к отравлению, поэтому важно их правильно обрабатывать.

До этого Тананакина говорила, что грибы, несмотря на содержание белка, не являются полноценной заменой мясу. Для полноценной замены животных продуктов в рационе, она посоветовала комбинировать грибы с другими высокобелковыми продуктами, чтобы гарантировать удовлетворение дневной потребности в белковой пище.

Ранее врач раскрыла, какие грибы можно есть сырыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами