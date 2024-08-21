Врач раскрыла, можно ли есть грибы каждый день

Несмотря на то что грибы содержат большое количество полезных микроэлементов, ежедневное их употребление может привести к нарушению работы пищеварительной системы. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Относительно безопасной порцией грибов будет порция весом 150-200 г с частотой употребления не чаще 1 раза в неделю», — сказала специалист.

Она также напомнила, что приготовление грибов в неподходящих условиях может привести к отравлению, поэтому важно их правильно обрабатывать.

До этого Тананакина говорила, что грибы, несмотря на содержание белка, не являются полноценной заменой мясу. Для полноценной замены животных продуктов в рационе, она посоветовала комбинировать грибы с другими высокобелковыми продуктами, чтобы гарантировать удовлетворение дневной потребности в белковой пище.

Ранее врач раскрыла, какие грибы можно есть сырыми.