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В Москве временно закрыли станцию метро «Саларьево»

Дептранс Москвы: станцию метро «Саларьево» закрыли по требованию МЧС РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Станцию метро «Саларьево» в Москве временно закрыли для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В заявлении уточняется, что руководство метрополитена ввело ограничения по требованию МЧС РФ.

«Поезда временно проезжают станцию без остановки», — добавили в ведомстве.

Новостное агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что в трансформаторной подстанции на станции «Саларьево» произошел пожар. По словам источника агентства, здесь загорелся силовой кабель. Всех людей со станции уже эвакуировали, уточнил он.

17 августа в одном из переходов на станции метро «Арбатская» в Москве сработала гермодверь. В пресс-службе столичного Дептранса рассказали, что из-за ошибочной активизации системы управления защитным затвором он оказался «частично сдвинут в сторону закрытия».

Как отметили в ведомстве, несмотря на нештатную ситуацию, станция «Арбатская» продолжала работать. Но переходы на другие линии метро пришлось временно закрыть, поэтому пересадка на них осуществлялась через станцию «Боровицкая».

Ранее в метро Москвы вандал разбил несколько камер наблюдения в поезде.

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