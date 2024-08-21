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В Карелии пожарная машина не смогла проехать к горящим домам из-за аварийного моста

В Карелии два дома сгорели из-за моста, по которому не смогли проехать пожарные

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Два жилых дома сгорели в Карелии из-за аварийного моста, по которому не смогла проехать пожарная машина. Об этом пишут «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, пожар, из-за которого сгорели два строения в поселке Гайжево, случился ночью 20 августа из-за проблем с проводкой в одном из домов. Местные жители вывели на улицу пожилую хозяйку и вызвали пожарных. Однако сотрудники МЧС подъехать к горящим зданиям так и не смогли.

Один из очевидцев вовремя вспомнил, что мост по дороге к населенному пункту закрыт на ремонт последние три года, и открыл его для проезда пожарных. В поселок они добрались на «Буханке», так как пожарную машину сломанный мост просто бы не выдержал.

«Мы ждали именно пожарную машину, нам потом сказали, что из-за аварийного моста она не проедет. Пожарным не хватило шланга, и они отправили машину назад за шлангом, когда мы вернулись к дому, у него уже сгорела крыша», — говорят сельчане.

Из-за проблем с логистикой и нехватки пожарного оборудования пламя перекинулось на соседний дом. Погорельцы вместе с соседями пытались потушить его своими силами, но спасти строение не смогли. По словам местных, этой зимой у жительницы Гайжево случился инсульт, и ее пришлось вывозить из поселка на санях из-за аварийного состояния моста.

Ранее из-за сломанного моста в Чувашии мужчину везли до машины скорой помощи на садовой тачке.

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