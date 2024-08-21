Порт Камыш-Бурун в Крыму переведут в федеральную собственность

Морской порт Камыш-Бурун, расположенный в Керчи, переведут в федеральную собственность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

По словам главы полуострова, решение о передаче гавани в собственность федеральных властей приняли вице-премьер Денис Мантуров и глава Минтранса Роман Старовойт.

Отмечается, что после передачи на территории порта проведут работы по углублению канала за счет бюджета РФ. Необходимость этого обусловлена тем, что дно канала стало слишком илистым, и это затрудняет выход кораблей из Камыш-Буруна.

В июле сообщалось, что кабмин направит 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем (морскими портами Керчь и Кавказ). Паромы перевозят пассажиров, доставляют автомобильную и железнодорожную технику. В прошлом году на эти цели из резервного фонда была направлена аналогичная сумма.

Ранее в Крыму национализировали здания и участки Яценюка и Джамалы.