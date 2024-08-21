В Николаевской области зафиксировали повреждение подстанции

Оборудование на электрической подстанции, расположенной в Николаевской области Украины, получило повреждения. Об этом сообщается на странице региональной энергетической компании «Николаевоблэнерго» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Энергетическое оборудование повреждено <...> на одной из подстанций», — говорится в заявлении.

Какому именно объекту был нанесен ущерб, в публикации не уточняется.

Утром 21 августа на территории Сумской области Украины зафиксировали повреждение объекта критической инфраструктуры. Также урон получило складское помещение, рассказали в оперативном командовании украинских войск «Север».

20 августа администрация Сумской области заявила о повреждении одного из местных энергетических объектов. В результате в регионе произошло частичное отключение света. Без электричества остались более 18,5 тыс. абонентов в 72 населенных пунктах.

В тот же день в части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей, был разрушен объект инфраструктуры. Как рассказал глава назначенной Киевом региональной администрации Иван Федоров, перед этим на вверенной ему территории произошли 376 взрывов.

Ранее на электрической подстанции в Днепропетровской области Украины произошел пожар.