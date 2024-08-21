Москвичам рассказали о жаре в ближайшие выходные

В столичном регионе прогнозируется повышение температур воздуха в диапазоне +26-31°С уже в понедельник на следующей неделе, температура воды к выходным повысится до +21°С. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас температура воды в Москве составляет +19°С, она повысится до +20°С к концу недели, но вряд ли больше», — рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что температура воды в водоемах к следующим выходным повысится до +21°С, купальный сезон продолжается.

Научрук Гидрометцентра России отметил, что ночные температуры на текущей неделе варьируются в пределах от +11°С до +15°С.

В свою очередь температура воздуха в дневные часы будет повышаться уже в эту субботу. Вильфанд указал, что она прогнозируется +22-27°С. В воскресенье в Москве ожидается +25-27°С, тогда как по области +24-29°С.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в Москве и Подмосковье на конец августа и первые числа сентября прогнозируется солнечная погода. При этом в столичном регионе будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.

Ранее россиян предупредили об аномальной жаре в Крыму.