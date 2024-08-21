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Летевший в Надым самолет совершил экстренную посадку в Тюмени

AVIAINCIDENT: самолет экстренно сел в Тюмени из-за проблем с СКВ

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Shutterstock

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Минеральных Вод в Надым, был вынужден сделать экстренную посадку в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Причиной посадки указана техническая проблема, а именно работа системы кондиционирования воздуха (СКВ).

«Экипаж доложил о незначительных изменениях системы отбора воздуха. По тех причине запросил изменение а/д назначения. Командир воздушного судна принял решение следовать в Тюмень», — говорится в сообщении.

До этого самолет авиакомпании Swissair, направлявшийся из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в международном аэропорту в Астане. Одному из пассажиров воздушного судна стало плохо.

Незадолго до того самолет CRJ-100, летевший из Тамбова, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге из-за задымления в багажном отсеке.

Ранее летевший из Антальи в Казань самолет экстренно сел в Самаре.

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