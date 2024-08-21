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Жителей Курской области предупредили об угрозе ракетных обстрелов

Смирнов: во всей Курской области ввели режим ракетной опасности

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Depositphotos

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в заявлении.

На этом фоне Смирнов призвал граждан, которые находятся дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами. По его словам, укрыться можно в коридоре или ванной.

При этом жителям, в момент срабатывания сирен оказавшимся на улице, рекомендовали зайти в специальные укрытия или ближайшие здания.

Вечером 20 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре цели в небе над Курской областью. Как рассказал врио губернатора региона, средства защиты ликвидировали две ракеты и два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что для атаки украинские войска использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Незадолго до этого во всех районах Курской области ввели режим ракетной опасности. В связи с этим Смирнов призвал людей не оставаться на улице и спрятаться в помещениях без окон.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области с начала вторжения.

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