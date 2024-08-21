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Стало известно, сколько россиян считают себя лентяями

«КП»: 61% россиян считают себя лентяями

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Более половины (61%) россиян считают себя ленивыми, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,6 тыс. человек.

«Лень — это проявление иммунитета человека. Она бережет организм от перенапряжения и лишних нагрузок. Лениться бывает очень полезно», — отметил участник опроса.

Некоторые из этой части респондентов признались, что любят полениться, однако стараются бороться с этим недостатком.

«Лень — это нежелание человека делать рутинные, ненужные дела: ходить на нелюбимую работу, встречаться с нелюбимыми людьми. Вывод прост — надо делать только то, что любишь, тогда лень исчезнет сама собой», — сказал опрошенный россиянин.

Еще 36% ответили, что они не считают себя лентяями. Они подчеркнули, что всегда стараются быть энергичными и легкими на подъем, а также не откладывать задачи на потом. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что не считают себя ленивыми, но иногда сталкиваются с нежеланием делать какие-либо дела.

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) до этого рассказали «Газете.Ru», что в большинстве случаев склонность к лени проявляется из-за чрезмерного информационного потока, несоответствия деятельности человека его интересам и ценностям, проблем с самооценкой и самовосприятием, ложных убеждений и других трудностей. Другими словами, лень — естественная реакция организма, обычно вызванная психической или физической усталостью.

Ранее россиянам в День лени рассказали, полезно ли лениться.

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