Москвичам пообещали жаркую погоду в конце августа

Температура воздуха в Москве в ближайшие дни начнет постепенно повышаться, самые жаркие дни ожидаются в конце августа. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, последняя неделя месяца будет теплой, в отдельные дни температура будет достигать отметки в 30°C. Она отметила, что атмосферное давление уже сейчас будет расти, облаков станет меньше.

«21, 22 и 23 августа погода в Москве будет шикарная: осадков не ожидается, а ночи будут довольно теплыми для этого времени года — 14-16°C. Дневная же температура установится в пределах 23-25°C, что чуть выше климатической нормы», — сказала Позднякова.

В выходные дни, 24 и 25 августа, осадки в столице также не ожидаются, температура ночью составит 10-15°C, днем — 23–28°C.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в Москве и Подмосковье конец августа и первые числа сентября пройдут при солнечной и ясной погоде. Вероятность подобного развития событий Шувалов оценил в 70-80%. При этом в столичном регионе будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.

Ранее россиян предупредили об аномальной жаре в Крыму.