Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали жаркую погоду в конце августа

Синоптик Позднякова: жаркая погода ожидается в Москве в конце августа

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Температура воздуха в Москве в ближайшие дни начнет постепенно повышаться, самые жаркие дни ожидаются в конце августа. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, последняя неделя месяца будет теплой, в отдельные дни температура будет достигать отметки в 30°C. Она отметила, что атмосферное давление уже сейчас будет расти, облаков станет меньше.

«21, 22 и 23 августа погода в Москве будет шикарная: осадков не ожидается, а ночи будут довольно теплыми для этого времени года — 14-16°C. Дневная же температура установится в пределах 23-25°C, что чуть выше климатической нормы», — сказала Позднякова.

В выходные дни, 24 и 25 августа, осадки в столице также не ожидаются, температура ночью составит 10-15°C, днем — 23–28°C.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в Москве и Подмосковье конец августа и первые числа сентября пройдут при солнечной и ясной погоде. Вероятность подобного развития событий Шувалов оценил в 70-80%. При этом в столичном регионе будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.

Ранее россиян предупредили об аномальной жаре в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами