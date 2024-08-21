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Россиянин открыл стрельбу из окна по стройплощадке, прилегающей к дому

В Приморье мужчина открыл стрельбу из окна по стройплощадке

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Depositphotos

В Приморье местный житель устроил стрельбу из окна квартиры по стройплощадке. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 21 августа в одном из домов на Приморском проспекте в поселке Врангель. Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на втором этаже по стройке, которая прилегает к дому. В результате действий злоумышленника оказалась повреждена строительная техника.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в стрельбе задержали мужчину 1957 года рождения. В ближайшее время стражи порядка планируют провести обыск в жилище предполагаемого злоумышленника, чтобы найти оружие, из которого он стрелял.

Городская прокуратура поставила расследование на контроль. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее на Урале подростки устроили массовые разборки со стрельбой.

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