В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе были уничтожены еще восемь беспилотных летательных аппаратов. До этого он сообщал о семи сбитых дронах.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ», — говорится в публикации.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

До этого в ночь на 21 августа Богомаз сообщал, что в регионе за час сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Уроме этого, угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была также объявлена в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.