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На западе Ростовской области сбили ракету

Голубев: системы ПВО сбили ракету на западе Ростовской области

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили ракету на западе региона.

«Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. По состоянию на 20 августа, на нефтебазе горели около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом.

По словам Голубева, всего за время тушения в больницу обратился 41 пожарный, однако госпитализация понадобилась не всем.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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