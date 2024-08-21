Для большинства россиян важно наличие детской инфраструктуры при выборе места жительства

Наибольшее влияние на развитие молодого поколения влияет социум, так считают 39% опрошенных россиян. На втором месте — силы и труд родителей (18%), на третьем — личные качества человека (14%). Это показало исследование ГК «Главстрой», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 13% россиян отмечают, что на развитие влияет инфраструктура у дома и городские пространства.

При этом более половины респондентов, 57%, наличие развитой детской инфраструктуры, как образовательной, так и развлекательной, считают важной составляющей для будущего места жительства. Еще 30% согласны с тем, что лишними детские объекты не будут. Не обращают внимание на инфраструктурные решения для младшего поколения лишь 13% опрошенных.

В компании также поинтересовались, на наличие каких объектов детской инфраструктуры ориентируются при выборе жилья респонденты. Более трети россиян, 36%, смотрят объекты, в составе которых представлены общеобразовательные школы. 19% отмечают кружки и секции дополнительного образования, для 16% важно наличие детских садов, для 12% — детских площадок. Каждый девятый респондент отмечает важность набирающих популярность в последние годы профильных школ. Оставшиеся 5% предпочли бы жить рядом с ВУЗом.

Интересно, что на вопрос о том, какие объекты развлекательно-образовательной инфраструктуры должны обязательно входить в состав современного жилого комплекса, на первое место россияне поставили функциональные места для досуга детей, так ответили 28% опрошенных. 25% выступают за присутствие общеобразовательных учреждений для детей в возрасте от 7 до 18 лет. 21% респондентов считают необходимым обустройство прогулочных зон, еще 18% — детских площадок. За обязательное наличие инфраструктуры для детей в возрасте от 0 до 7 лет высказались лишь 8% участников опроса.

Запрос на инфраструктуру для развития человеческого потенциала релевантен и для крупных региональных центров.

«Школы, детские сады и поликлиники — это неотъемлемая составляющая экосистемы современных жилых кварталов. Помимо анализа клиентских предпочтений важно ориентироваться и на государственную политику и работать в тандеме с городом», — рассказала Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург».

Ранее россиян предупредили о штрафах за самостоятельный ремонт труб и батарей в квартире.