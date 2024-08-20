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В Белгородской области сгорел двухквартирный дом после прямого попадания снаряда

Гладков: белгородское село Новая Таволжанка подверглось обстрелу со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село в Шебекинском городском округе попало под обстрел.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. При этом в результате прямого попадания сгорел двухквартирный дом, еще один дом был поврежден.

20 августа Гладков сообщал, что три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранения получили четыре мирных жителя.

До этого губернатор сообщал, что беспилотник совершил атаку на село Маломихайловка в Шебекинском городском округе, в результате чего получил ранения мужчина.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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