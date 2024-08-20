Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с жителями Владикавказа

Путин встретился с жителями Владикавказа после встречи с главой Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин встретился с жителями Владикавказа после встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что жители ждали главу государства несколько часов. Они обращались к нему с просьбами, пытались совершить рукопожатие и фотографировались.

До этого Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане.

Во вторник, 20 августа, президент в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана.

1 сентября 2004 года террористы захватили более 1100 заложников во время торжественной линейки. Их удерживали в здании школы три дня, после чего там произошел взрыв, положивший начало штурму учебного учреждения. Ответственность за организацию атаки публично взял на себя лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Ранее Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами