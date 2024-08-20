Президент РФ Владимир Путин встретился с жителями Владикавказа после встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что жители ждали главу государства несколько часов. Они обращались к нему с просьбами, пытались совершить рукопожатие и фотографировались.

До этого Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане.

Во вторник, 20 августа, президент в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана.

1 сентября 2004 года террористы захватили более 1100 заложников во время торжественной линейки. Их удерживали в здании школы три дня, после чего там произошел взрыв, положивший начало штурму учебного учреждения. Ответственность за организацию атаки публично взял на себя лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Ранее Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.