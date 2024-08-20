Стало известно о посещении омбудсменом Украины пленных россиян из Курской области

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посетил граждан России, взятых в плен Вооруженными силами Украины в Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

«Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он [Лубинец] посетил, прислал мне видео», — сказала Москалькова на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Украинская сторона не раскрывает точное число захваченных в плен российских военнослужащих и мирных жителей.

15 августа британская газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия начали переговоры об обмене военными, которые были взяты в плен в ходе боев в Курской области. Лубинец рассказал журналистам, что его российская коллега Татьяна Москалькова связалась с ним для начала переговоров об обмене военнопленными.

11 августа Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками на Курскую область. По словам омбудсмена, от действий украинской армии пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова потребовала от ООН осудить терроризм со стороны Украины и призвала принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.

Ранее российские военные, возвращенные из украинского плена, прибыли в Москву.