Школьница, названная в честь модного бренда, пожаловалась на травлю

Школьница из США, которую родители назвали в честь модного бренда, пожаловалась на травлю, пишет Mirror.

Как рассказала школьница, родители назвали ее Армани — в честь люксового бренда одежды. Американка уверяет, что это имя ей не подходит. Более того, оно послужило причиной травли среди сверстников.

«Я действительно не хочу произносить свое имя из-за того, насколько оно смущающее и безвкусное», — жалуется девушка.

Армани планирует сменить имя, когда станет старше. Она даже обсудила эту идею с матерью, но та была не в восторге от мыслей дочери. Впрочем, школьницу поддержали пользователи соцсетей.

«У тебя есть полное право изменить имя, если оно тебе не нравится. До момента совершеннолетия можешь подумать, какое тебе подходит больше всего», — посоветовали комментаторы.

Ранее британка сменила имя, назвав себя в честь любимой железнодорожной станции.