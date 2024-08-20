Россиянин получил 10 лет колонии за изготовление порно с участием 17-летней девушки

В Архангельске огласили приговор местному жителю, который обвинялся в изготовлении материалов порнографического характера с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в августе 2022 года житель областного центра вступил в переписку в социальной сети с 17-летней жительницей Якутии, он убедил девушку сделать несколько снимков интимного характера и переслать фото ему.

Пострадавшая не рассказала никому о произошедшем, к счастью, обо всем узнали сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело, за изготовление порнографических материалов и развращение несовершеннолетней, обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае иностранца-педофила, развращавшего детей в интернете, осудили на 14 лет. 38-летний уроженец Таджикистана, приехавший в Россию на заработки, знакомился с девочками в соцсетях. Он представлялся их ровесником, втирался в доверие и отправлял контент порнографического содержания. Затем он при помощи угроз раскрытия такого общения родственникам несовершеннолетних принуждал их отправлять свои интимные фото и видео.

Ранее пенсионера обвинили в истязании и домогательстве в отношении 10-летней внучки.